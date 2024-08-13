Сын Гарика Сукачева стал режиссером кинотриллера «Хорошие девочки»

Как говорит режиссёр, ключевая тема фильма – семейные ценности. По словам Александра Сукачёва, это также пример истории о помощи женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Оператором-постановщиком триллера выступил Егор Сироткин. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», премьера кинокартины должна состояться в новом телесезоне в эфире телеканала ТВ-3.

