«Фантастика и мурашки!»: Актер Иван Кокорин о Сукачеве и Балабанове
Иван Кокорин рассказал в эфире НСН, как его жизнь изменили «Брат 2» и «Кризис среднего возраста», а Бендер с Безруковым помогли реализоваться мечте.
Музыка: Стадионный сезон и сюрпризы Сукачева
Актер театра и кино Иван Кокорин, известный по фильмам «9 рота», «Брат-2» и «Бендер», в интервью НСН рассказал о роли в его судьбе рок-музыканта Гарика Сукачева и работе с режиссером Алексеем Балабановым.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.
***
В Москве в выходные открывается сезон стадионных концертов. Первой ласточкой стала группа «Кино», которая выступит на «ВТБ Арене» (24 мая). Найк Борзов отметит День рождения двумя концертами в двух столицах (24 мая - «16 Тонн», 25 мая – «Roof Place»). Московских фанатов также порадуют «Танцы Минус» (25 мая, «16 Тонн»), «Воскресенье» (25 мая, «Magnus Locus») и «Дайте танк (!)» (24-25 мая, «VK Stadium»).
Валерий Сюткин выступит в Петербурге, Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Сыктывкаре и Ухте, «Звери» зажгут Новосибирск и Барнаул, а The Hatters даст сразу два концерта в Калининграде.
Ну а Иван Кокорин рассказал, какую роль в его жизни сыграл Гарик Сукачев.
«Я дружу с Игорем Ивановичем Сукачевым. Для меня это человек, который настолько отдает энергию во время своих концертов... Я когда ходил и смотрел, не мог разгадать эту тайну, не мог понять, как человек работает на разрыв себя.. Это такой колоссальный выплеск энергии, я к этому не просто подключаюсь, а как актер думаю: а что мне сделать в жизни такого, чтобы, когда я выхожу на сцену, я тоже так мог разрывать публику. Я понимаю, что занимаясь поэзией, я так не разорву, но, видать, у каждого свой путь и я в какой-то степени завидую, что он может. Тем более, у меня есть эта энергия, но я не знаю: выходя, рвать на себе футболки, выкидывать бутылки с водой в зал и при этом искренне находить слова для зрителей. По мне это фантастически. Я уже не говорю про само его творчество», - подчеркнул Кокорин.
По словам актера, первый киноопыт в его жизни также связан с Сукачевым.
«С Игорем Ивановичем меня очень интересно связывает судьба. Первый раз в жизни, когда я увидел, как снимается кино, - я тогда учился в школе-студии МХАТ, у нас под окнами снимали кино, я видел, что там ходил Харатьян, и вдруг кто-то из наших сказал: ой, а это же Сукачев снимает кино. Мы тогда все, пацаны и девчонки стояли около окна, завидовали и хотели там оказаться. И спустя 5-10 лет Игорь Иванович вдруг меня приглашает в картину. У меня было ощущение, что твоя мечта берет и реализовывается. Это было удивительно, я с удовольствием принял приглашение, а после премьеры подошел и сказал ему: "Игорь Иванович, первое кино, которое я видел со стороны, это вы снимали «Кризис среднего возраста»"», - рассказал собеседник НСН.
Театр: Онегин Дюжева и Меркьюри Кокорина
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Другая сказка» в Театре им. Вл.Маяковского, «Мещане» в «Современнике», «Четыре тирана» в «Сатириконе» и «Антигравитация» в ДК Горбунова.
Театралы Петербурга идут на «Демонов Врубеля», в Перми - на «Пизанскую башню», а в Кирове - на моноспектакль Дмитрия Дюжева «Евгений Онегин».
Ну а Иван Кокорин пригласил на спектакль Миндаугаса Карбаускиса «Изгнание. Мой друг Фредди Меркьюри», за который его номинировали на «Золотую маску».
«Я как приглашенный артист играю в Театре Маяковского, сцена на Сретенке, спектакль называется "Изгнание. Мой друг Фредди Меркьюри". Мы все с удовольствием бежим играть этот спектакль. Он долгий, идет четыре часа, но это настолько актуально в сегодняшнем дне, настолько про каждого из нас, это настолько западает нам в душу… Если человек не уходит в первые 15 минут, он остается до конца и стоя нам аплодирует. Так что я всех приглашаю, мы сейчас сыграли уже 104 спектакля. Я за этот спектакль номинирован на "Золотую Маску" кстати», - отметил Кокорин.
Он также сообщил, что смотрел спектакль Гарика Сукачева «Анархия», а вот новую работу музыканта «СашаШишин» еще не видел.
Кокорин также рассказал, что выступит с поэтической программой на фестивале «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ», который пройдет с 7 по 9 июня в подмосковной усадьбе Большие Вяземы. В числе участников фестиваля также Константин Райкин и Виктор Сухоруков, а сама усадьба связана с именем Пушкина, который проводил там детство.
Кино: Бендер, Гром и Балабанов
Новый уиноуикенд стартует в России уже сегодня. Его главной премьерой станет супегеройский фильм «Майор Гром: Игра». Кроме того, на широкие экраны выходит фильм о рэпере Niletto «Нелюбимка», а детей должен порадовать мультик «Пушистый вояж».
Продюсер и сценарист нового «Майора Грома» Артем Габрелянов рассказывал НСН, что его санудтрек настолько богат звездами, от Сергея Шнурова до The Hatters, что его можно сравнить с «Братом 2». Иван Кокорин, карьера которого началась с того фильма Балабанова, рассказал, каким был этот опыт.
«Я думаю, что здесь талант и сила заключается в режиссере Алексее Балабанове. Этот фильм, который появился на смене эпох, это был год Миллениума, когда Россия только становилась на свои рельсы, и появляется это кино, где Балабанов угадывает сегодняшний день. И он настолько резонирует, попадает в душу каждого из нас, что не зря говорят, что это культовое кино. Я счастлив, что у меня в жизни кино началось с Алексея Балабанова, и те музыкальные треки – я до сих пор их слушаю, и у меня до сих пор идут мурашки, потому что ты ассоциируешь себя с главным героем. Настолько он пронизывает тебя, и ты чувствуешь героя Сергея Бодрова и представляешь себя. Хорошее кино - это то, когда режиссер подцепляет тебя, ты сравниваешь себя с главным героем и думаешь, а поступил бы ты так или нет. Что касается музыкальных треков, это было очень круто, как он точно подметил этих музыкантов, для которых это тоже была стартовая точка», - отметил актер.
Он также рассказал, какую мечту ему позволил осуществить фильм «Бендер. Последняя афера», главную роль в котором сыграл Сергей Безруков.
«Для меня эта история фантастическая, потому что, во-первых, я всегда мечтал сыграть клоуна, с моей внешностью и не сыграть клоуна – это странно. Это моя мечта вдруг реализовалась в жизни. Я мечтал сыграть клоуна, и когда мне дали эту возможность, я понял, что клоуны они такие безграничные, у них нету берегов жизни. Его можно сыграть и так, и так, а за что внутренне зацепиться – непонятно. Мой мозг не справлялся с этой задачей, и у меня поднималась температура, но не от того, что я болел, а от того, что задача была настолько интересной, что решения приходили не сразу, а организм так реагировал. "Бендер. Последняя афера" - это третий фильм с Безруковым. Можно также посмотреть фильм, о котором мало говорят, это короткий метр, фильм называется "Пауза" Александра Сукачева, это сын Гарика. Там очень интересная была история в том плане, что режиссер предложил мне сыграть персонажа "некто". Это то ли Бог, то ли ангел или какой-то пророк. Мне пришлось посмотреть много голливудских картин, подумать, у меня было впереди 3-4 месяца, это тоже интересная работа», - заключил собеседник НСН.
***
«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинокомпания «Лунапарк» представила продолжение сериала «Король и Шут»
- Мадридский «Реал» признан самым дорогим футбольным клубом
- СМИ: Госдума рассмотрит поправки по ужесточению наказания для самокатчиков
- Серийное производство обновленного Aurus Senat начнется в конце 2025 года
- Турецкий Центробанк сохранил учетную ставку на уровне 50%
- Приём заявок на V Московскую Арт Премию стартовал в столице
- Видеоигру «Смута» назвали «праздником российского геймдева»
- Lamborghini отзовет больше двух тысяч кроссоверов Urus из-за дефекта капота
- Потанин выступил за увеличение налога на прибыль вместо единоразовых платежей
- Мужчина в Новокузнецке напал с ножом на коллегу в магазине и совершил суицид
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru