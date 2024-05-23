«Фантастика и мурашки!»: Актер Иван Кокорин о Сукачеве и Балабанове

1

Актер театра и кино Иван Кокорин, известный по фильмам «9 рота», «Брат-2» и «Бендер», в интервью НСН рассказал о роли в его судьбе рок-музыканта Гарика Сукачева и работе с режиссером Алексеем Балабановым.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» рассказали НСН о самых востребованных концертах выходных.

***

В Москве в выходные открывается сезон стадионных концертов. Первой ласточкой стала группа «Кино», которая выступит на «ВТБ Арене» (24 мая). Найк Борзов отметит День рождения двумя концертами в двух столицах (24 мая - «16 Тонн», 25 мая – «Roof Place»). Московских фанатов также порадуют «Танцы Минус» (25 мая, «16 Тонн»), «Воскресенье» (25 мая, «Magnus Locus») и «Дайте танк (!)» (24-25 мая, «VK Stadium»).

Валерий Сюткин выступит в Петербурге, Вячеслав Бутусов порадует фанатов в Сыктывкаре и Ухте, «Звери» зажгут Новосибирск и Барнаул, а The Hatters даст сразу два концерта в Калининграде.

Ну а Иван Кокорин рассказал, какую роль в его жизни сыграл Гарик Сукачев.

«Я дружу с Игорем Ивановичем Сукачевым. Для меня это человек, который настолько отдает энергию во время своих концертов... Я когда ходил и смотрел, не мог разгадать эту тайну, не мог понять, как человек работает на разрыв себя.. Это такой колоссальный выплеск энергии, я к этому не просто подключаюсь, а как актер думаю: а что мне сделать в жизни такого, чтобы, когда я выхожу на сцену, я тоже так мог разрывать публику. Я понимаю, что занимаясь поэзией, я так не разорву, но, видать, у каждого свой путь и я в какой-то степени завидую, что он может. Тем более, у меня есть эта энергия, но я не знаю: выходя, рвать на себе футболки, выкидывать бутылки с водой в зал и при этом искренне находить слова для зрителей. По мне это фантастически. Я уже не говорю про само его творчество», - подчеркнул Кокорин.

По словам актера, первый киноопыт в его жизни также связан с Сукачевым.

«С Игорем Ивановичем меня очень интересно связывает судьба. Первый раз в жизни, когда я увидел, как снимается кино, - я тогда учился в школе-студии МХАТ, у нас под окнами снимали кино, я видел, что там ходил Харатьян, и вдруг кто-то из наших сказал: ой, а это же Сукачев снимает кино. Мы тогда все, пацаны и девчонки стояли около окна, завидовали и хотели там оказаться. И спустя 5-10 лет Игорь Иванович вдруг меня приглашает в картину. У меня было ощущение, что твоя мечта берет и реализовывается. Это было удивительно, я с удовольствием принял приглашение, а после премьеры подошел и сказал ему: "Игорь Иванович, первое кино, которое я видел со стороны, это вы снимали «Кризис среднего возраста»"», - рассказал собеседник НСН.

