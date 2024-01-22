Актер Леон Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана»

Актер выразил готовность вернуться к проекту. Он признал, что участие в сериале стало для него значимым опытом.

По словам Кемстача, продолжение сериала обсуждается, но официального подтверждения еще не поступило.

Ранее исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд усомнилась в необходимости второго сезона «Слова пацана». По словам артистки, она не обладает информацией о возможном продолжении, передает «Радиоточка НСН».

