Актер Леон Кемстач подтвердил обсуждение второго сезона «Слова пацана»

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач сообщил, что обсуждения продолжения проекта действительно ведутся. Об этом он рассказал в интервью изданию «Сноб».

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Актер выразил готовность вернуться к проекту. Он признал, что участие в сериале стало для него значимым опытом.

По словам Кемстача, продолжение сериала обсуждается, но официального подтверждения еще не поступило.

Ранее исполнительница роли Айгуль актриса Анна Пересильд усомнилась в необходимости второго сезона «Слова пацана». По словам артистки, она не обладает информацией о возможном продолжении, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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