«Не спешите хоронить»: Чем кончится «отмена» продюсеров «Мастера и Маргариты»

«У «Марс медиа» работа с государственными средствами – это один из важных источников, но не единственный. У нас в Министерстве культуры и в других органах власти сидят более адекватные люди, чем многим кажется. На основании каких-то странных текстов одного человека стратегические решения, которые меняют структуру компании, не принимаются», - заметила Смирнова.

По ее словам, компания сможет найти выход из ситуации даже в случае временной приостановки поддержки от Фонда кино.

«Но не надо думать, что «Марс медиа» начнет посыпать голову пеплом, если вдруг государство решит пока лавочку прикрыть. У нас многие крупные компании не пользуются господдержкой. Это высочайшие продюсеры, они умеют находить достаточное финансирование для амбициозных проектов. Не спешите хоронить российских продюсеров», - отметила она.

Смирнова рассказала, что господдержка в проектах обычно не превышает 30-40% бюджета.

«Если мы говорим про большие и дорогие проекты, там максимум 50% занимают государственные средства, чаще всего – меньше. Когда мы говорим про коммерчески успешные проекты, кино для широкой аудитории, никогда государство 100% не оплачивает. Такого в принципе не бывает. Обычно речь идет о 30-40%. У нас даже театры государственные на самом деле стремятся окупиться, их задача – зарабатывать деньги. У нас вся поддержка культуры не стопроцентная. Если деятельность не приносит дохода, то проект долго поддерживать не будут, это же не школа», - заключила собеседница НСН.

Ранее советский и российский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин, сыгравший роль Мастера в легендарном мини-сериале «Мастер и Маргарита» 2005 года Владимира Бортко, рассказал «Радиоточке НСН», что новая экранизация связана с романом Михаила Булгакова только персонажами, а остальное - полет фантазии режиссера картины Михаила Локшина.



