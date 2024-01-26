Бортко отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
Снявший сериал «Мастер и Маргарита (2005) режиссер Владимир Бортко признался, что не собирается смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова.
Бортко предположил, что картину могли снять исключительно с целью заработка. Режиссер дал понять, что относится к новому фильму без энтузиазма.
«Люди хотят снимать и снимают. Наверное, кушать хотят», - сказал Бортко в беседе с NEWS.ru.
«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат 25 января. Главные роли исполнили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Август Диль, напоминает «Радиоточка НСН».
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