Бортко отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Снявший сериал «Мастер и Маргарита (2005) режиссер Владимир Бортко признался, что не собирается смотреть новую экранизацию романа Михаила Булгакова.

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Бортко предположил, что картину могли снять исключительно с целью заработка. Режиссер дал понять, что относится к новому фильму без энтузиазма.

«Люди хотят снимать и снимают. Наверное, кушать хотят», - сказал Бортко в беседе с NEWS.ru.

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат 25 января. Главные роли исполнили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Август Диль, напоминает «Радиоточка НСН».

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