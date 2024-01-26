Бортко отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»

Бортко предположил, что картину могли снять исключительно с целью заработка. Режиссер дал понять, что относится к новому фильму без энтузиазма.

«Люди хотят снимать и снимают. Наверное, кушать хотят», - сказал Бортко в беседе с NEWS.ru.

«Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина вышел в прокат 25 января. Главные роли исполнили Юлия Снигирь, Евгений Цыганов и Август Диль, напоминает «Радиоточка НСН».

