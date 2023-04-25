Сыгравший Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

Английский актер и звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом, сообщает Dailymail.

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Он был замечен папарацци во время прогулки с ребенком в коляске. 33-летний Рэдклифф и 38-летняя актриса Эрин Дарк пока скрывают имя и пол новорожденного ребенка.

Пара состоит в отношениях более десяти лет - актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Убей своих любимых».

Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Марка Цукерберга родился третий ребенок.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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