Сыгравший Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
25 апреля 202313:28
Английский актер и звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом, сообщает Dailymail.
Он был замечен папарацци во время прогулки с ребенком в коляске. 33-летний Рэдклифф и 38-летняя актриса Эрин Дарк пока скрывают имя и пол новорожденного ребенка.
Пара состоит в отношениях более десяти лет - актеры познакомились на съемочной площадке фильма «Убей своих любимых».
Ранее телеграм-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что у Марка Цукерберга родился третий ребенок.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 093 / сут.
Умерли
398 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 397 / сут.
- Вице-президент США Камала Харрис подтвердила готовность переизбираться вместе с Байденом
- США предупредили Казахстан о вторичных санкциях за помощь России
- Госдума попросила Путина сделать 25 апреля Днем военного корреспондента
- Сыгравший Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом
- Орешкин: без российских энергоносителей экономика Европы стала неконкурентноспособной
- Под Херсоном сбили украинский Су-25
- Джо Байден официально объявил, что намерен пойти на второй срок
- В Кремле заявили, что решения об эвакуации россиян из Судана пока нет
- Песков: Обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки
- В Госдуме предложили проводить уроки в школах на свежем воздухе
25 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru