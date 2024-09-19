«Не теряем надежды»: Экранизации истории группы REFLEX помешало начало СВО

«У меня 2020 году вышла книга «Люблю» и по ней был написан сценарий, готовилась съемка, но все сорвалось. Сценарий писала девушка из Украины, сейчас все связи заморожены. Мы не теряем надежды, что снимем в итоге. Это история о девушке из глубокой провинции, которая сбежала в 17 лет из дома, вопреки родительскому запрету уехала в Новосибирск, откуда уже вместе с мужем Вячеславом Тюриным сбежала в Москву, чтобы стать звездой. В кармане было 300 долларов. Что касается фильма о группе, я мало знаю новых имен, но это должна быть актриса, которая чувствует глубину, драматическая артистка», - сказала она на мероприятии Русского радио.

Ранее генпродюсер НТВ, а также продюсер фильма «Руки Вверх!» Тимур Вайнштейн заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что создатели картины рассчитывают на внушительные кассовые сборы, напомнив об аншлагах на концертах Сергея Жукова.

