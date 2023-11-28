«Связывает руки»: Сокуров сравнил поддержку фильмов Минкультом с цензурой

«Поддержка со стороны государства связывает руки творчеству кинематографистов. Эта поддержка равна цензуре: поддерживать только то, что политически угодно. Уверен, что политическая актуальность в культуре – это глубочайшее заблуждение и удар по отрасли. На мой взгляд, Минкульт никогда не защищал свою отрасль и сейчас также этого не делает. Цензурирование программы развития кино – это, в первую очередь, препятствование развитию кино и развитию возможности снимать кино людьми самых разных художественных, эстетических и политических направлений. Кино должно быть свободным и разнообразным», - сказал Сокуров.

Он также рассказал, что частный рынок субсидий на кино в России полностью отсутствует. Кроме того, режиссер отметил, что его фонд «Пример интонации» также подавал заявку на поддержку экранизации нескольких глав из «Войны и мира», однако Минкульт ответил отказом.

«Частный рынок субсидий на кино полностью разрушен. Единственный экономический источник для создания кинематографических произведений – это только государственные средства. Даже с протянутой рукой не к кому идти. Инвесторам и денег жалко, а во-вторых, они боятся, что получат как следует за то, что поддержали то, что политически нельзя. Поэтому единственная возможность что-то создавать в России сегодня – это только если Минкульт снизойдет до тех, кто предъявил заявки. Наш фонд «Пример интонации» также подавал заявку на экранизацию нескольких глав из «Войны и мира», но мы получили отказ. Ни о каком развитии кино речи идти не может… Деньги – это мало, нужно, чтобы кино развивалось», - резюмировал Сокуров.

Ранее, 28 ноября, кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заявил, что благодаря финансовой поддержке Минкультуры индустрия российского кино живет и развивается. По его словам, без господдержки индустрия не смогла бы полноценно функционировать в условиях подорожания кинопроизводства и дефицита кадров, передает «Радиоточка НСН».

