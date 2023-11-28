Режиссер Герман-младший: Иностранных киноинвесторов заместили киноплатформы
Российские киноплатформы производят много проектов, при этом их качество начинает улучшаться, отметил в эфире НСН Алексей Герман-младший.
Многие иностранные киноинвесторы ушли из России, но их уже заместили такие отечественные платформы, как Ivi и Okko, рассказал кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН.
Ранее Минкультуры РФ подвело итоги очной защиты кинопроектов и представило список из 249 фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. На господдержку смогут рассчитывать, в частности, фильмы об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Кроме того, государство поможет с финансированием продолжения «Чебурашки» и экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». На этом фоне Герман-младший напомнил об уходе иностранных киноинвесторов.
«Многие инвесторы ушли. Ушли многие иностранные компании, многие связанные с заграницей люди, потому что боятся вторичных и третичных санкций. Многие вроде бы ушли, а вроде бы нет – выжидают… Но их заместили платформы: Ivi, Okko и так далее. У них очень большое производство, они много производят. Медленно, но количество начинает переходить в качество. То есть, парадоксальным образом мы не упали, хотя этого все ждали», - сказал Герман-младший.
Ранее генеральный директор Okko Сергей Шишкин заявил, что количество подписчиков Okko за год выросло на 22%, а смотрение сервиса — на 48%. Аудитория платящих подписчиков увеличилась на 24%. Оригинальные сериалы Okko в первом полугодии 2023 посмотрели 51% пользователей, передает «Радиоточка НСН».
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