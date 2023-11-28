Режиссер Герман-младший: Иностранных киноинвесторов заместили киноплатформы

Многие иностранные киноинвесторы ушли из России, но их уже заместили такие отечественные платформы, как Ivi и Okko, рассказал кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН.

Ранее Минкультуры РФ подвело итоги очной защиты кинопроектов и представило список из 249 фильмов, рекомендованных к получению субсидий на развитие отечественной кинематографии. На господдержку смогут рассчитывать, в частности, фильмы об СВО «Своих не бросаем» и «Свинцовые небеса». Кроме того, государство поможет с финансированием продолжения «Чебурашки» и экранизации романа Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». На этом фоне Герман-младший напомнил об уходе иностранных киноинвесторов.