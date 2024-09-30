Зритель ищет тепло: Герасимов сообщил о «переполненных» столичных театрах
Евгений Герасимов заявил НСН, что театр на Малой Ордынке сейчас готовит еще шесть спектаклей.
Все спектакли в Театре на Малой Ордынке проходят в переполненных залах, зрители сегодня приходят на семейные и душевные постановки, заявил корреспонденту НСН худрук театров Сатиры и на Малой Ордынке Евгений Герасимов в кулуарах заседания Директорской ложи.
«Начало сезона проходит активно. Если мы говорим про театр на Малой Ордынке, у меня сейчас как минимум шесть спектаклей в репетиции. Это «Мастер и Маргарита», «В джазе только девушки», «Пигмалион», «Девичник», у нас еще «Человек из Ламанчи», начинаем репетировать. Также очень яркая постановка «Любовь во время холеры» Маркеса. Это сейчас мы репетируем, в ближайшее время будут выходить эти спектакли. Все мои новые постановки идут при переполненном зале, все. Зритель сегодня любит спектакли теплые, семейные, душевные, музыкальные. У нас в театре и поют, и танцуют, в разных жанрах это происходит. Возможно, еще и поэтому у нас полные залы», - рассказал он.
При существенных затратах на постановку театры вынуждены поднимать цены на билеты, однако в Театре на Малой Ордынке воздержались от подобной практики, заявил ранее художественный руководитель Театра сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов «Радиоточке НСН».
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