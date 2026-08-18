«Семья не должна просить!»: Львова-Белова оценила господдержку для многодетных

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова‑Белова рассказала о комплексе мер поддержки российских семей и обозначила ключевые направления, требующие доработки.

По словам омбудсмена, задача государства — не только способствовать росту числа многодетных семей, но и гарантировать, что детям в семье комфортно и безопасно, а растут они в атмосфере любви. Она отметила, что в разных сферах уже реализуется немало инициатив: так, для решения жилищного вопроса семьи могут воспользоваться материнским капиталом, семейной ипотекой, а молодые семьи (до 35 лет) — получить субсидию на покупку жилья. Кроме того, действует единое ежемесячное пособие для семей с низким достатком.

«Это же круто, когда ты можешь просто прийти и в сложный момент получить вот эту финансовую поддержку от государства. Семья не должна просить, она должна в проактивном режиме получать эту помощь с уважением. И я думаю, что постепенно мы в этом направлении движемся», - сказала Львова-Белова.

Отдельный блок поддержки предусмотрен для семей участников специальной военной операции, добавила омбудсмен.

«Я всегда, когда встречаюсь с этими семьями, говорю о том, что они отдали самое дорогое, отдали своих мужей, своих отцов на защиту Родины. И наша задача, чтобы здесь, в тылу, семьи получали заботу и защиту», - заявила Львова‑Белова.

Львова‑Белова также напомнила о широком спектре льгот для многодетных семей. При этом она акцентировала внимание на необходимости улучшать действующие механизмы: важно, чтобы меры поддержки, разрабатываемые на федеральном уровне, были синхронизированы с реальными потребностями людей и последовательно реализованы вне зависимости от места проживания семьи. Говоря о сегодняшних угрозах, то Львова-Белова отметила интернет-зависимость подрастающего поколения. Детский омбудсмен считает, что необходимо регулировать время, которое ребёнок находится в Сети, и отслеживать платформы, на которых он проводит много времени.

