Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%
Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС.
По его словам, за год индустрия столицы открыла для себя 100 новых предпринимателей, город оказывает им всю необходимую поддержку.
Так, большой вклад вносит городское Агентство креативных индустрий (АКИ), которое поддерживает столичные ярмарки и маркеты современного искусства.
Также Фурсин рассказал, что сегодня почти 90% кинокомпаний России работают в Москве. Он отметил, что кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города, отрасль предоставляет рабочие места широкому кругу специалистов, передает «Радиоточка НСН».
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