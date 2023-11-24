Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%

Выручка арт-индустрии в Москве выросла за год на 19%, сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, передает ТАСС.

По его словам, за год индустрия столицы открыла для себя 100 новых предпринимателей, город оказывает им всю необходимую поддержку.

В Москве открывается фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

Так, большой вклад вносит городское Агентство креативных индустрий (АКИ), которое поддерживает столичные ярмарки и маркеты современного искусства.

Также Фурсин рассказал, что сегодня почти 90% кинокомпаний России работают в Москве. Он отметил, что кино является двигателем не только самой киноиндустрии, но и других отраслей, а также имеет важное туристическое значение, потому что показывает достопримечательности и красоты города, отрасль предоставляет рабочие места широкому кругу специалистов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт ВДНХ
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