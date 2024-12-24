«Свежий кавалер!»: Мельман назвал лучшего телеведущего 2024 года вместо Баскова
Николай Басков обладает открытыми эмоциями и особой коммуникабельностью, однако особо выделяется именно Владислав Флярковский, отметил в эфире НСН Александр Мельман.
Народный артист РФ Николай Басков действительно является интересным телеведущим, у него есть хорошая коммуникабельность, реакция и позитив, но он нравится не всем, заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с НСН.
В ежегодном голосовании на сайте KP.RU на этот раз кипела нешуточная борьба. В номинации «Лучший телеведущий года» опытный гуру ТВ Андрей Малахов шел вровень с Николаем Басковым, но все-таки уступил в решающей схватке. За Баскова свои голоса отдало больше 38% читателей, а за Малахова – чуть более 27%.
«Как ведущего я его не воспринимаю особо, но он очень живой, у него хорошая реакция, когда он выступает в каких-то других форматах. Я вспоминаю, когда Басков участвовал в «Что? Где? Когда?», он там замечательно сыграл и эмоционально, и по знаниям даже своим. Он талантливый человек все-таки. Как ведущий он, мне кажется, довольно интересен. Я его видел как-то ведущим «Утренней почты». Естественно, что лучше Юрия Николаева никто это не может вести, и не будет вести… Но у Баскова есть коммуникабельность, позитив. Поэтому если людям нравится, пусть будет так. Малахов уже ведет больше 20 лет, а здесь такой свежий кавалер и в нем есть открытые эмоции», - сказал Мельман.
Вместе с тем обозреватель отметил, что лично для него лучшим телеведущим 2024 года стал Владислав Флярковский.
«Я в своей колонке назвал лучшим ведущим Владислава Флярковского, он ведет итоговые новости на канале «Культура». Он в моем понимании лучший ведущий. Он эти новости культуры ведет так страстно, эмоционально, по-своему хватается за культуру, как за соломинку. Раньше он был политическим журналистом, а теперь политику вести невозможно на телевидении», - добавил собеседник агентства.
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