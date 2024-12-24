«Свежий кавалер!»: Мельман назвал лучшего телеведущего 2024 года вместо Баскова

Народный артист РФ Николай Басков действительно является интересным телеведущим, у него есть хорошая коммуникабельность, реакция и позитив, но он нравится не всем, заявил телевизионный обозреватель Александр Мельман в разговоре с НСН.

В ежегодном голосовании на сайте KP.RU на этот раз кипела нешуточная борьба. В номинации «Лучший телеведущий года» опытный гуру ТВ Андрей Малахов шел вровень с Николаем Басковым, но все-таки уступил в решающей схватке. За Баскова свои голоса отдало больше 38% читателей, а за Малахова – чуть более 27%.