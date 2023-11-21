«Суровая реальность!»: Депутат Соловьев заступился за «наркотические» песни «Агаты Кристи»
Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев заявил НСН, что рокеры пели в 90-е годы про то, что было актуально и находило отклик у аудитории.
Музыканты из группы «Агата Кристи» пели в 1990-е годы про актуальные проблемы и вызовы, при этом нужно сделать все необходимое для того, чтобы нынешняя молодежь не равнялась на те «лихие» времена, заявил НСН член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев.
Ранее директор группы Глеба Самойлова The Matrixx Дмитрий Хакимов сообщил НСН, что экс-участник «Агаты Кристи» больше не будет исполнять песню «Опиум для никого», которую вместе с «Моряком» признали пропагандой наркотиков. Соловьев призвал и дальше выявлять подобные материалы, но напомнил, что песни рокеров отражают реальность 90-х годов.
«Современная молодежь зачастую идеализирует культуру «лихих» девяностых, видит в этом некую романтику. Конечно, вызывает опасения влияние подобного творчества на неокрепшие умы молодежи. Увлечение наркотиками - роковая ошибка, цена которой - жизнь. Потому я выступаю за необходимость проведения такой работы по выявлению материалов, пропагандирующих употребление наркотиков и другие запрещенные законом вещи. Однако решение о том, является ли то или иное произведение пропагандой, должны принимать компетентные органы после проведения соответствующих экспертиз», - отметил он.
Депутат уверен, что в непростые времена песни рокеров находили отклик у аудитории, но сегодня культурные тенденции меняются.
«Пик популярности группы «Агата Кристи» пришелся на тяжелейшие для нашей страны 90-е годы, время затяжного экономического и политического кризиса, совпал с ростом преступности и наркомании. Поэтому ничего удивительного в том, что эти темы нашли отражение в творчестве группы, нет - посыл музыкального коллектива соответствовал суровой реальности того времени, находил отклик аудитории. Очевидно, что каждому периоду соответствуют свои культурные течения - в советское время мы привыкли к добрым песням и фильмам о дружбе, о любви к ближнему, к Родине. В 90-е годы хитами становились песни на темы, о которых раньше и говорить было запрещено. Стандартами шоу-бизнеса стали полураздетые девушки и парни, со сцены рассказывающие про свободную любовь, деньги, алкоголь, наркотики. Сегодня на смену ценностям 90-х годов в культуру пришли более здоровые тенденции», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призналась «Радиоточке НСН», что плохо знает творчество группы «Агата Кристи», предупредив о негативных последствиях вымарывания упоминания о наркотиках из литературной классики.
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