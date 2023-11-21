«Суровая реальность!»: Депутат Соловьев заступился за «наркотические» песни «Агаты Кристи»

«Современная молодежь зачастую идеализирует культуру «лихих» девяностых, видит в этом некую романтику. Конечно, вызывает опасения влияние подобного творчества на неокрепшие умы молодежи. Увлечение наркотиками - роковая ошибка, цена которой - жизнь. Потому я выступаю за необходимость проведения такой работы по выявлению материалов, пропагандирующих употребление наркотиков и другие запрещенные законом вещи. Однако решение о том, является ли то или иное произведение пропагандой, должны принимать компетентные органы после проведения соответствующих экспертиз», - отметил он.

Депутат уверен, что в непростые времена песни рокеров находили отклик у аудитории, но сегодня культурные тенденции меняются.

«Пик популярности группы «Агата Кристи» пришелся на тяжелейшие для нашей страны 90-е годы, время затяжного экономического и политического кризиса, совпал с ростом преступности и наркомании. Поэтому ничего удивительного в том, что эти темы нашли отражение в творчестве группы, нет - посыл музыкального коллектива соответствовал суровой реальности того времени, находил отклик аудитории. Очевидно, что каждому периоду соответствуют свои культурные течения - в советское время мы привыкли к добрым песням и фильмам о дружбе, о любви к ближнему, к Родине. В 90-е годы хитами становились песни на темы, о которых раньше и говорить было запрещено. Стандартами шоу-бизнеса стали полураздетые девушки и парни, со сцены рассказывающие про свободную любовь, деньги, алкоголь, наркотики. Сегодня на смену ценностям 90-х годов в культуру пришли более здоровые тенденции», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призналась «Радиоточке НСН», что плохо знает творчество группы «Агата Кристи», предупредив о негативных последствиях вымарывания упоминания о наркотиках из литературной классики.

