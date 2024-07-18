Супруга Познера опровергла сообщения о госпитализации журналиста
18 июля 202409:49
Жена телеведущего Владимира Познера Надежда Соловьева опровергла слухи о госпитализации журналиста с онкологией. Об этом пишет RT.
Ранее СМИ сообщили, что 90-летний Познер якобы попал в больницу со злокачественной эпителиомой кожи, перенес химиотерапию и провел под капельницами не менее суток.
Как отметила Соловьева, никакой химиотерапии ее супругу не делали. При этом собеседница издания не уточнила, где находится Познер.
Ранее актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова опровергла сообщения о своей госпитализации.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru