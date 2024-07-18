Супруга Познера опровергла сообщения о госпитализации журналиста

Ранее СМИ сообщили, что 90-летний Познер якобы попал в больницу со злокачественной эпителиомой кожи, перенес химиотерапию и провел под капельницами не менее суток.

Как отметила Соловьева, никакой химиотерапии ее супругу не делали. При этом собеседница издания не уточнила, где находится Познер.

Ранее актриса, заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова опровергла сообщения о своей госпитализации.

