Актриса Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации

Актриса, заслуженная артистка России Нина Гребешкова опровергла данные о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что 93-летнюю вдову режиссера Леонида Гайдая якобы доставили в больницу из-за боли в области живота.

«Все в порядке», — рассказала Гребешкова РИА Новости.

В мае была госпитализирована народная артистка РФ Маргарита Терехова, у нее диагностировали внутреннее кровотечение, врачи оценили ее состояние как средней тяжести. Известно, что актриса страдает от болезни Альцгеймера, несколько лет не выходит на улицу, никого не узнает и почти не говорит, напоминает Ura.ru.

