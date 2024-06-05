Актриса Нина Гребешкова опровергла информацию о своей госпитализации
Актриса, заслуженная артистка России Нина Гребешкова опровергла данные о своей госпитализации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что 93-летнюю вдову режиссера Леонида Гайдая якобы доставили в больницу из-за боли в области живота.
«Все в порядке», — рассказала Гребешкова РИА Новости.
В мае была госпитализирована народная артистка РФ Маргарита Терехова, у нее диагностировали внутреннее кровотечение, врачи оценили ее состояние как средней тяжести. Известно, что актриса страдает от болезни Альцгеймера, несколько лет не выходит на улицу, никого не узнает и почти не говорит, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru