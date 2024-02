Супруга экс-президента США получила Grammy за «Лучшую аудиокнигу»

Награда за аудиокнигу «Свет, который мы несем: преодоление в неопределенные времена» стала второй для Обамы. В своей книге она рассказывает о поиске вдохновения, а также о принципах, которые помогают ей в жизни.

В 2024 году году экс-первой леди США удалось обойти в своей номинации актрису Мерил Стрип, американского сенатора Берни Сандерса, канадского писателя Уильяма Шетнера и музыкального продюсера Рика Рубина.

Церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе в 66-й раз. В этом году победителем в номинации «Песня года» стала Билли Айлиш. Она получила статуэтку за композицию What Was I Made For, напоминает «Радиоточка НСН».