Супруга экс-президента США получила Grammy за «Лучшую аудиокнигу»
Супруга экс-президента США Мишель Обама получила премию Grammy, победив в номинации «Лучшая аудиокнига». Церемонию вручения награды транслирует телеканал CBS.
Награда за аудиокнигу «Свет, который мы несем: преодоление в неопределенные времена» стала второй для Обамы. В своей книге она рассказывает о поиске вдохновения, а также о принципах, которые помогают ей в жизни.
В 2024 году году экс-первой леди США удалось обойти в своей номинации актрису Мерил Стрип, американского сенатора Берни Сандерса, канадского писателя Уильяма Шетнера и музыкального продюсера Рика Рубина.
Церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе в 66-й раз. В этом году победителем в номинации «Песня года» стала Билли Айлиш. Она получила статуэтку за композицию What Was I Made For, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru