Супруга Боярского сообщила об улучшении состоянии артиста
Народный артист РСФСР Михаил Боярский ждет выписки из больницы, как только придет отрицательный тест на COVID-10. Актер пошел на поправку, сообщила его жена Лариса Луппиан RT.
«Михаил Сергеевич пошёл на поправку и ждёт отрицательного теста. Как будет отрицательный тест, его выпишут», — заявила Лариса Луппиан.
По ее словам, Боярский переболел коронавирусом в легкой форме благодаря тому, что привился от инфекции.
«Да, поэтому он легко перенёс. А так бы не знаю, что было бы. Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем всё время с этими волнами туда-сюда», — цитирует Луппиан Газета.ru.
Также она рассказала, что артист намерен ревакцинироваться.
Ранее стало известно, что 14 июля 71-летний Боярский госпитализирован с COVID-19 в одну из больниц Санкт-Петербурга, врачи отметили, что болезнь у артиста протекает в легкой форме благодаря сделанной прививке от коронавируса.
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