В Театре им. Ленсовета рассказали о самочувствии Боярского

Представитель Театра им. Ленсовета заявила, что народный артист России Михаил Боярский, который 14 июля был доставлен в Боткинскую клинику Санкт-Петербурга с коронавирусом, чувствует себя нормально, сообщает ТАСС.

«Все нормально, без изменений», - отметила собеседница агентства.

Ранее стало известно, что 71-летний Боярский лечится от COVID-19 в одной из больниц Санкт-Петербурга, врачи отметили, что болезнь у артиста протекает в легкой форме благодаря сделанной прививке от коронавируса.

При этом сам Боярский, комментируя свою госпитализацию, заявил, что у журналистов «неверные сведения», сообщает журнал «Профиль».