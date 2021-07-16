В Театре им. Ленсовета рассказали о самочувствии Боярского
Представитель Театра им. Ленсовета заявила, что народный артист России Михаил Боярский, который 14 июля был доставлен в Боткинскую клинику Санкт-Петербурга с коронавирусом, чувствует себя нормально, сообщает ТАСС.
«Все нормально, без изменений», - отметила собеседница агентства.
Ранее стало известно, что 71-летний Боярский лечится от COVID-19 в одной из больниц Санкт-Петербурга, врачи отметили, что болезнь у артиста протекает в легкой форме благодаря сделанной прививке от коронавируса.
При этом сам Боярский, комментируя свою госпитализацию, заявил, что у журналистов «неверные сведения», сообщает журнал «Профиль».
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