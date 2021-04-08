«Супермен» и «Бэтмэн» названы худшими супергеройскими франшизами

Британский портал Movie Web опубликовал рейтинг лучших и худших супергеройских серий, основываясь на данных с сайта-агрегатора рецензий Rotten Tomatoes.

Первое место в рейтинге лучших франшиз заняла «Суперсемейка». Второе, третье, четвертое и пятое место заняли фильмы студии Marvel: «Стражи галактики», «Первый мститель», «Мстители» и «Дэдпул».

А вот фильмы студии DC возглавили рейтинг худших франшиз. На первых местах оказались серии «Супермен» и «Бэтмэн».

