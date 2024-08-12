«Дэдпул и Росомаха» пробил планку сборов в миллиард долларов
Супергеройский боевик «Дэдпул и Росомаха» с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом собрал в мировом прокате уже $1,029 млрд, пишет издание Variety.
Фильм Шона Леви, основанный на комиксах Marvel, стал второй голливудской картиной, преодолевшей в 2024 году миллиардный рубеж после «Головоломки 2» (сборы $1,558 млрд). В России запрещен официальный показ продолжения трилогии о Дэдпуле, при этом некоторые кинотеатры показывают картину нелегально.
Лидером официального проката в России в минувшие выходные стал американский фильм «Бордерлендс» с Кейт Бланшетт и Джейми Ли Кертис, заработавший 70 млн рублей.
Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «Бордерлендс» не соберет в России миллиард рублей. Он также объяснил, как американские независимые студии делают крупные релизы, не попадающие под антироссийские санкции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru