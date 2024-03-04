«Молодец, что дерзнул!»: Станет ли «Онегин» лучшим фильмом Андреасяна

Фильм «Онегин» Сарика Андреасяна наверняка будут ругать, при этом он может лучшей картиной этого режиссера, заявил в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.

Российская премьера «Онегина» от режиссера фильма «Непрощенный», а также сериалов «Чикатило» и «Жизнь по вызову», состоится 7 марта. Главную роль в картине Андреасяна исполнил Виктор Добронравов, Ленского играет Денис Прытков, а Татьяну Ларину - Елизавета Моряк.