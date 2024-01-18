В МДТ объяснили, почему Козловский не вернулся в театр

Весной 2023 года Козловский заявил, что уйдет в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам». Позже актер анонсировал гастроли с авторским спектаклем в Германии и на Кипре в 2024-м, отмечает телеканал «360».

«Данила находится в отпуске без сохранения содержания уже достаточно давно. Никаких других сведений у нас нет», – указала Александрова.

Помощница Додина не уточнила, заменят ли Козловского в спектаклях «Коварство и любовь», «Вишневый сад» и «Гамлет», в которых он задействован в главных ролях.

