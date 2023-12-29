Данила Козловский анонсировал спектакли в Германии и на Кипре

Российский актер и режиссер Данила Козловский в новом году выступит в Германии и на Кипре. Об этом пишет издание «7 дней» со ссылкой на афишу мероприятия.

Данила Козловский вошел в состав жюри кинофестиваля «Маяк»

Актер поедет в Европу с музыкальным спектаклем FRANK. Афиша обещает «личную историю, рассказанную и спетую от первого лица».

Отмечается, что спектакль расскажет о детстве и семье актера, первом увлечении и любимой музыке. Выступления запланированы на зиму и весну 2024 года.

В сентябре актер отсудил у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства. Козловский заявил, что не имеет второго гражданства, а США посещал для того, чтобы увидеться с ребенком, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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