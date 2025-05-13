Первые четыре серии новой криминальной драмы «Чужие деньги» онлайн-кинотеатров Иви и Start станут доступны зрителям 15 мая. В центре сюжета история гениального обнальщика Алексея Воронова. Опасаясь преследования, он решает податься в бега и подставить вместо себя двойника, похожего на него, как две капли воды, провинциала-неудачника Юру Афанасьева. Однако вскоре Воронов получает пулю в голову, а его охрана по ошибке спасает с места событий Афанасьева, приняв его за своего босса. Воронова и Афанасьева в сериале воплотил актер Максим Матвеев, Милославская же сыграла девушку главного героя.

«Моя героиня Алина - это серый кардинал. В начале сериала все не воспринимают ее всерьез и даже называют не в шутку прикроватной тумбочкой, но Алина гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Классная девчонка, приехавшая издалека, очень справедливая, смелая, «все - сама». Вся съемочная группа заставляла меня ходить с прямой спиной, не знаю, насколько это получилось. Много ходила на каблуках», - поделилась она.

В сериале снимались Гоша Куценко, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Кирилл Нагиев и многие другие. Режиссером выступил Игорь Твердохлебов, который уже работал с Матвеевым в нескольких сезонах сериала «Триггер».

Ранее онлайн-кинотеатр Start объявлял о масштабном ребрендинге. Первой большой премьерой в новом визуале стала драма «Опасная близость» с Елизаветой Боярской в главной роли, представленная в марте, напоминает «Радиоточка НСН».

