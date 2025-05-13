«Она – серый кардинал»: Милославская о роли в сериале «Чужие деньги»
На светской премьере сериала «Чужие деньги» Стася Милославская рассказала НСН, что сначала ее героиню всерьез называют прикроватной тумбочкой, а потом персонаж раскрывается с неожиданной стороны.
Актриса Стася Милославская на светской премьере сериала «Чужие деньги» заявила корреспонденту НСН, что съемочная команда постоянно напоминала ей держать осанку, поскольку ее героиня много ходила на каблуках.
Первые четыре серии новой криминальной драмы «Чужие деньги» онлайн-кинотеатров Иви и Start станут доступны зрителям 15 мая. В центре сюжета история гениального обнальщика Алексея Воронова. Опасаясь преследования, он решает податься в бега и подставить вместо себя двойника, похожего на него, как две капли воды, провинциала-неудачника Юру Афанасьева. Однако вскоре Воронов получает пулю в голову, а его охрана по ошибке спасает с места событий Афанасьева, приняв его за своего босса. Воронова и Афанасьева в сериале воплотил актер Максим Матвеев, Милославская же сыграла девушку главного героя.
«Моя героиня Алина - это серый кардинал. В начале сериала все не воспринимают ее всерьез и даже называют не в шутку прикроватной тумбочкой, но Алина гораздо сложнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Классная девчонка, приехавшая издалека, очень справедливая, смелая, «все - сама». Вся съемочная группа заставляла меня ходить с прямой спиной, не знаю, насколько это получилось. Много ходила на каблуках», - поделилась она.
В сериале снимались Гоша Куценко, Филипп Янковский, Линда Лапиньш, Алла Сигалова, Кирилл Нагиев и многие другие. Режиссером выступил Игорь Твердохлебов, который уже работал с Матвеевым в нескольких сезонах сериала «Триггер».
Ранее онлайн-кинотеатр Start объявлял о масштабном ребрендинге. Первой большой премьерой в новом визуале стала драма «Опасная близость» с Елизаветой Боярской в главной роли, представленная в марте, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнуров ответил желающим отменить концерты «Ленинграда» в Новосибирске
- Только 19% детей мигрантов допустили до участия в тестировании по русскому языку
- Депутат Шолохов назвал конкурс «Евровидение» парадом уродов
- Орбан: Против Венгрии начата беспрецедентная операция спецслужб
- Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»
- Amazon продлил сериал «Фоллаут» на третий сезон
- США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на $600 млрд
- Индия высоко оценила мощь российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
- Житель Шебекино пострадал при атаке дрона ВСУ
- Келлог: США обсуждают размещение европейских военных к западу от Днепра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru