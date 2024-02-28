Суд зарегистрировал иск на 2 рубля к Ивлеевой и «Мутабору» из-за вечеринки
28 февраля 202421:05
Лефортовский районный суд столицы зарегистрировал новое исковое заявление к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу «Мутабор» из-за «голой» вечеринки, передает РИА Новости.
Отмечается, что истцы требуют с блогерши и заведения моральную компенсацию в размере двух рублей.
Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил «Радиоточке НСН», что фильм «Мальвина» с засветившейся на «голой вечеринке» Анастасией Ивлеевой сможет собрать кассу, если продюсеры пойдут на риск, а опальный блогер реабилитируется в глазах общественности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Таганроге достанут со дна снявшийся в «12 стульях» старинный пароход
- Суд зарегистрировал иск на 2 рубля к Ивлеевой и «Мутабору» из-за вечеринки
- Семья рэпера Matrang начала сбор средств на его лечение
- Музыкальная индустрия Великобритании призвала власти снизить налог на билеты
- Писательница Уильямсон вернулась в президентскую гонку из-за слабости Байдена
- Медведев на заседании по ВПК зачитал телеграмму Сталина о военных самолетах
- Джигурда обучил бойцов Донбасса «мату по вертикали»
- Производство легковушек в России за год выросло в два раза
- Пригожин призвал не отменять Агутина из-за молчания об СВО
- NASA: спутники России и США избежали столкновения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru