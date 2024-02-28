Суд зарегистрировал иск на 2 рубля к Ивлеевой и «Мутабору» из-за вечеринки

Лефортовский районный суд столицы зарегистрировал новое исковое заявление к блогеру Анастасии Ивлеевой и клубу «Мутабор» из-за «голой» вечеринки, передает РИА Новости.

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Отмечается, что истцы требуют с блогерши и заведения моральную компенсацию в размере двух рублей.

Ранее кинокритик Роман Григорьев заявил «Радиоточке НСН», что фильм «Мальвина» с засветившейся на «голой вечеринке» Анастасией Ивлеевой сможет собрать кассу, если продюсеры пойдут на риск, а опальный блогер реабилитируется в глазах общественности.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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