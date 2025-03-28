Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую у нее отняли мошенники

В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать недвижимость в центре Москвы, а полученные средства якобы перевести на безопасный счет.

Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в беседе с НСН призвала Долину смириться с потерей недвижимости и передать ее покупателю, заплатившему за квартиру, так как в сделке есть добросовестный приобретатель.

