Суд вернул Ларисе Долиной квартиру, которую у нее отняли мошенники
Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры под влиянием телефонных мошенников недействительной, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
Суд отказал Полине Лурье, которая считала себя законной владелицей квартиры и оспаривала это, в праве на жилье певицы.
В августе 2024 года Долина рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников, которые убедили ее продать недвижимость в центре Москвы, а полученные средства якобы перевести на безопасный счет.
Ранее эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Пожарская в беседе с НСН призвала Долину смириться с потерей недвижимости и передать ее покупателю, заплатившему за квартиру, так как в сделке есть добросовестный приобретатель.
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