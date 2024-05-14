Суд в Париже оправдал режиссера Романа Полански по делу о клевете
Суд Парижа вынес оправдательное решение в отношении режиссера Романа Полански, обвиненного актрисой Шарлоттой Льюис в клевете, сообщает агентство Франс Пресс.
В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис, снимавшаяся в картине Полански «Пираты» (1986), заявила, что режиссер изнасиловал ее, когда ей было 16 лет. Полански назвал обвинения «одиозной ложью», указав на противоречия в ее показаниях. Льюис подала на него жалобу, обвинив в клевете.
Ранее Полански признал себя виновным в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер в 1977 году. На время расследования, проходившего в США, он был заключен под стражу и провел больше месяца в тюрьме. Затем из-за давления СМИ судья снова распорядился отправить известного кинорежиссера в тюрьму до вынесения приговора, но Полански бежал из США в Европу.
В 2017 году другая актриса, Валентин Монье, больше 40 лет после происшествия рассказала изданию Parisien, что тоже испытала насилие со стороны режиссера.
Ранее сообщалось, что российские прокатчики выпустили новый фильм Романа Полански «Дворец» в урезанном виде. В результате хронометраж сократился на две минуты. Например, был вырезан момент с женой российского посла, которая падала лицом в тарелку с черной икрой.
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