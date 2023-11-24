Из фильма Романа Полански «Дворец» вырезали шутки про русских
24 ноября 202314:15
Российские прокатчики выпустили новый фильм Романа Полански «Дворец» в урезанном виде.
В частности, был вырезан момент с женой российского посла, которая падала лицом в тарелку с черной икрой, также сокращены сцены с российскими бандитами, и полностью удален момент с новогодним обращением Бориса Ельцина.
В общей сложности хронометраж снизился на две минуты.
Сам фильм, чья премьера прошла ранее на Венецианском кинофестивале, получил рекордно низкие оценки от критиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru