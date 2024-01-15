Суд в Москве отказался рассматривать иск Крида к Мизулиной

Столичный Замоскворецкий суд отказался рассматривать иск певца Егора Крида (Егора Булаткина) к Лиге безопасного интернета и ее директору Екатерине Мизулиной на 1 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что суд принял такое решение, так как ранее Крид подал аналогичное заявление с аналогичными требованиями к тем же ответчикам. Другой иск рассматривает Одинцовский суд Московской области.

В подмосковном учреждении подтвердили, что в мае прошлого года Крид певец подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Мизулиной и возглавляемой ею ассоциации. Заявление рассматривается по существу, слушания приостановлены на время назначенной по делу экспертизы.

В ноябре 2023-го Крид подал иск в Замоскворецкий суд с требованием о выплате компенсации в размере 1 млн рублей за ложные и оскорбительные сведения, порочащие его честь, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Мизулина
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