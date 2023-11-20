Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной о защите чести и достоинства
Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск рэп-исполнителя Егора Крида (Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, сообщает РИА Новости.
Подробности дела не раскрываются. Известно, что иск относится к категории «о защите чести, достоинства и деловой репутации».
«Иск Булаткина к... «Лиге безопасного интернета» и Мизулиной Е.Н. принят к производству 20 ноября», - указали в суде, не уточнив дату слушаний по делу.
Ранее Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тысяч рублей по иску певца Егора Крида из-за поста о его причастности к неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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