Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной о защите чести и достоинства

Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск рэп-исполнителя Егора Крида (Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, сообщает РИА Новости.

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Подробности дела не раскрываются. Известно, что иск относится к категории «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

«Иск Булаткина к... «Лиге безопасного интернета» и Мизулиной Е.Н. принят к производству 20 ноября», - указали в суде, не уточнив дату слушаний по делу.

Ранее Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тысяч рублей по иску певца Егора Крида из-за поста о его причастности к неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vk.com/kreed58
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