Суд принял к производству иск Крида к Мизулиной о защите чести и достоинства

Подробности дела не раскрываются. Известно, что иск относится к категории «о защите чести, достоинства и деловой репутации».

«Иск Булаткина к... «Лиге безопасного интернета» и Мизулиной Е.Н. принят к производству 20 ноября», - указали в суде, не уточнив дату слушаний по делу.

Ранее Савеловский суд Москвы взыскал с Telegram-канала Mash 350 тысяч рублей по иску певца Егора Крида из-за поста о его причастности к неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

