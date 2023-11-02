Американка подала против солиста Aerosmith Тайлера иск о сексуальном насилии

Американка утверждает, что подверглась насилию со стороны музыканта летом 1975 года. По ее словам, инцидент произошел после модного показа в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет.

Истица заявила, что солист Aerosmith совершил с ней насильственные действия в телефонной будке и в баре отеля.

Женщина потребовала возместить причиненный ей ущерб. Определение его размера она доверила суду.

В июне 2023 года против солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили дело о сексуальных домогательствах, напоминает «Радиоточка НСН».

