Американка подала против солиста Aerosmith Тайлера иск о сексуальном насилии

Жительница США Жанна Белино подала иск в суд против солиста рок-группы Aerosmith Стивена Тайлера, сообщил журнал Rolling Stone.

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Американка утверждает, что подверглась насилию со стороны музыканта летом 1975 года. По ее словам, инцидент произошел после модного показа в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет.

Истица заявила, что солист Aerosmith совершил с ней насильственные действия в телефонной будке и в баре отеля.

Женщина потребовала возместить причиненный ей ущерб. Определение его размера она доверила суду.

В июне 2023 года против солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна возбудили дело о сексуальных домогательствах, напоминает «Радиоточка НСН».

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