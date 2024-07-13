Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина

Судья удовлетворил ходатайство о закрытии дела «без права на пересмотр».

Адвокаты заявляли, что прокуратура скрыла связанные с инцидентом данные об оружии, и требовали закрыть дело. Как постановил суд, прекращение разбирательства будет единственным «гарантированным средством» правовой защиты, прокуратура не сможет повторно обратиться в ту же инстанцию с обвинением.

Суд над Болдуином, обвиняемым в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», начался в четверг. По данным обвинения, актер «играл с револьвером» во время работы над картиной, нарушил правила безопасности и случайно выстрелил в оператора. При этом Болдуин заявил, что его уверили в безопасности оружия, кроме того, он утверждал, что не нажимал на курок, а выстрел произошел после того, как актер взвел пистолет.

