Суд прекратил дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина

Суд в американском штате Нью-Мексико прекратил дело против актера Алека Болдуина о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд разрешил Болдуину сниматься в фильме после убийства оператора

Судья удовлетворил ходатайство о закрытии дела «без права на пересмотр».

Адвокаты заявляли, что прокуратура скрыла связанные с инцидентом данные об оружии, и требовали закрыть дело. Как постановил суд, прекращение разбирательства будет единственным «гарантированным средством» правовой защиты, прокуратура не сможет повторно обратиться в ту же инстанцию с обвинением.

Суд над Болдуином, обвиняемым в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина», начался в четверг. По данным обвинения, актер «играл с револьвером» во время работы над картиной, нарушил правила безопасности и случайно выстрелил в оператора. При этом Болдуин заявил, что его уверили в безопасности оружия, кроме того, он утверждал, что не нажимал на курок, а выстрел произошел после того, как актер взвел пистолет.

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ФОТО: РИА Новости
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