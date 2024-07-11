В США начался суд над обвиняемым в непредумышленном убийстве актером Болдуином

Инцидент произошёл в 2021 году на съёмках фильма «Ржавчина». Актер случайно выстрелил в оператора из пистолета, патроны в котором вместо холостых оказались боевыми. Также был ранен режиссёр Джоэл Соуза.

Болдуин утверждает, что ему сказали, что пистолет безопасный. Также актёр заявил, что не нажимал на курок, а только взвёл оружие, после чего произошёл выстрел.

Обвинение настаивает на том, что Болдуин «играл с револьвером» и нарушил правила безопасности. Защита артиста утверждает, что он доверился съёмочной команде, в обязанности которой входило обеспечение безопасности, а значит со своей работой не справились помощник режиссёра Дэвид Холлс, ранее получивший условный срок, а также реквизитор по оружию Ханна Гутьеррес-Рид, которой назначили 18 месяцев тюрьмы.

Уточняется, что Болдуину грозит до 18 месяцев лишения свободы.

Ранее с Болдуина сняли все обвинения в деле об убийстве Хатчинс, однако позже вернули дело на рассмотрение в суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

