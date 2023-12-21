Суд отклонил иск Киркорова к московским властям из-за налога на квартиру

Причиной обращения в суд стало некорректный, по мнению певца, налог на квартиру. В своём иске Киркоров «просил установить кадастровую стоимость его жилища по состоянию на 1 января 2021 года в размере 229 477 000 рублей», однако экспертиза определила, что недвижимость стоит гораздо больше - 318 042 513 рублей.

Повторная оценка квартиры, на которой настояли представители певца, также указала на несоответствие расчетам истца. В итоге иск Киркорова был отклонён, кроме того он должен заплатить почти 23 тысячи рублей в счёт оплаты судебной экспертизы.

Ранее Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую и потребовал 10 миллионов рублей моральной компенсации за то, что певица назвала его «женоненавистником», сообщает RT.