Суд отклонил иск Киркорова к московским властям из-за налога на квартиру
Московский городской суд отказал в удовлетворении иск народного артиста России Филиппа Киркорова к департаменту городского имущества Москвы, сообщает РИА Новости.
Причиной обращения в суд стало некорректный, по мнению певца, налог на квартиру. В своём иске Киркоров «просил установить кадастровую стоимость его жилища по состоянию на 1 января 2021 года в размере 229 477 000 рублей», однако экспертиза определила, что недвижимость стоит гораздо больше - 318 042 513 рублей.
Повторная оценка квартиры, на которой настояли представители певца, также указала на несоответствие расчетам истца. В итоге иск Киркорова был отклонён, кроме того он должен заплатить почти 23 тысячи рублей в счёт оплаты судебной экспертизы.
Ранее Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую и потребовал 10 миллионов рублей моральной компенсации за то, что певица назвала его «женоненавистником», сообщает RT.
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