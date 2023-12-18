Дом моды Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что модный дом Balenciaga отказался от сотрудничества с ним по политическим мотивам.
В эфире YouTube-шоу «Завтрак со звездой» певец рассказал, что из-за того, что он поддерживает президента РФ Владимира Путина, ему больше не продают модные образы.
Исполнитель уточнил, что узнал о запрете во время гастролей в ОАЭ, где ему не продали понравившуюся вещь.
«Из французского офиса пришло письмо во все магазины Balenciaga с моей фамилией, чтобы мне не продавали вещи», — указа Киркоров.
Адвокат певца Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что составил на модный дом иск о дискриминации.
Ранее Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую и потребовал 10 миллионов рублей моральной компенсации за то, что певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru