Дом моды Balenciaga разорвал сотрудничество с Киркоровым за поддержку Путина

В эфире YouTube-шоу «Завтрак со звездой» певец рассказал, что из-за того, что он поддерживает президента РФ Владимира Путина, ему больше не продают модные образы.

Исполнитель уточнил, что узнал о запрете во время гастролей в ОАЭ, где ему не продали понравившуюся вещь.

«Из французского офиса пришло письмо во все магазины Balenciaga с моей фамилией, чтобы мне не продавали вещи», — указа Киркоров.

Адвокат певца Александр Добровинский, в свою очередь, заявил, что составил на модный дом иск о дискриминации.

Ранее Киркоров подал в суд на Любовь Успенскую и потребовал 10 миллионов рублей моральной компенсации за то, что певица назвала его «женоненавистником», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

