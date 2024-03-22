Суд оставил в силе решение об аресте актера Кологривого на семь суток
Новосибирский областной суд подтвердил решение об аресте актера Никиты Кологривого на семь суток за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Центральный районный суд постановил арестовать артиста, устроившего дебош в одном из заведений Новосибирска и укусившего хостес, на семь суток. При этом прокуратура требовала для Кологривого 15 суток ареста и обжаловала принятое судом решение, пишет Ura.ru.
Новосибирский облсуд рассмотрел жалобу прокурора, однако постановил, что оснований для изменений или отмены решения суда нет.
«Судебное постановление является мотивированным... Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному», — подчеркнул судья.
Сам Никита Кологривый в суде назвал свой арест «несоизмеримо жестоким» наказанием. По словам актера, он уже испытывает «наказание общественное, общее порицание», к тому же условия содержания в специзоляторе «не очень приятные».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru