Суд оставил в силе решение об аресте актера Кологривого на семь суток

Ранее Центральный районный суд постановил арестовать артиста, устроившего дебош в одном из заведений Новосибирска и укусившего хостес, на семь суток. При этом прокуратура требовала для Кологривого 15 суток ареста и обжаловала принятое судом решение, пишет Ura.ru.

Новосибирский облсуд рассмотрел жалобу прокурора, однако постановил, что оснований для изменений или отмены решения суда нет.

«Судебное постановление является мотивированным... Назначенное наказание является справедливым и соразмерным содеянному», — подчеркнул судья.

Сам Никита Кологривый в суде назвал свой арест «несоизмеримо жестоким» наказанием. По словам актера, он уже испытывает «наказание общественное, общее порицание», к тому же условия содержания в специзоляторе «не очень приятные».

