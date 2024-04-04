Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

Отмечается, что соответствующую меру могут продлить до пяти лет. В течение этого времени имуществом Делона будет распоряжаться опекун, имя которого не раскрывается.

В январе 2024 года суд поместил 88-летнего актера под надзор в связи с ухудшением состояния здоровья.

В июле прошлого года дети артиста подали в суд на его японскую сиделку Хироми Роллен. Они обвинили женщину в причинении морального вреда отцу, передает «Радиоточка НСН».

