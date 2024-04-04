Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом
Суд французской коммуны Монтаржи ограничил актера Алена Делона в праве распоряжаться собственностью, сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что соответствующую меру могут продлить до пяти лет. В течение этого времени имуществом Делона будет распоряжаться опекун, имя которого не раскрывается.
В январе 2024 года суд поместил 88-летнего актера под надзор в связи с ухудшением состояния здоровья.
В июле прошлого года дети артиста подали в суд на его японскую сиделку Хироми Роллен. Они обвинили женщину в причинении морального вреда отцу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru