У актера Алена Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия
Прокуратура Франции начала предварительное расследование по факту изъятия оружия у актера Алена Делона, пишет газета Parisien.
В ходе обыска у артиста изъяли 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. На территории его виллы обнаружили подпольный тир.
При этом у 88-летнего Делона не было разрешения на хранение оружия. Актера могут обвинить по статьям о незаконном приобретении, владении и хранении оружия.
В январе суд ограничил Делона в дееспособности. В частности, он больше не может самостоятельно распоряжаться недвижимостью, отмечает «Радиоточка НСН».
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