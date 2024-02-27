У актера Алена Делона изъяли более 70 единиц огнестрельного оружия

В ходе обыска у артиста изъяли 72 единицы огнестрельного оружия и три тысячи патронов. На территории его виллы обнаружили подпольный тир.

При этом у 88-летнего Делона не было разрешения на хранение оружия. Актера могут обвинить по статьям о незаконном приобретении, владении и хранении оружия.

В январе суд ограничил Делона в дееспособности. В частности, он больше не может самостоятельно распоряжаться недвижимостью, отмечает «Радиоточка НСН».

