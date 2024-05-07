Белоруссия проведет проверку с носителями тактического ядерного оружия
В Белоруссии намерены провести внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1».
По его словам, проверка синхронизирована с Россией. При ее проведении отработают подачу ядерных боеприпасов на средства доставки.
Вольфович также сообщает, что предстоящая проверка готовности армии страны носит оборонительный характер.
Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению российского лидера Владимира Путина начал подготовку учений с ракетными соединениями Южного военного округа с авиацией и силами Военно-Морского флота, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru