Сандра Буллок и Киану Ривз заявили о желании снова сняться в одном фильме

Голливудские звёзды Сандра Буллок и Киану Ривз во время совместной беседы в подкасте 50 MPH заявили, что им следует ещё раз вместе сняться в одном фильме.

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Актёры, которые снимались в блокбастере «Скорость» 1994 года, отметили, что им «определённо нужно поработать, как в старые добрые времена».

«Прежде чем я умру... я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой», - указала Буллок, а Ривз поддержал коллегу.

Ранее Ривз заявил, что считает четвёртую часть истории о киллере Джоне Уике самым сложным фильмом в своей карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Instagram/keanu_reeves_demons
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