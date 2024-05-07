Сандра Буллок и Киану Ривз заявили о желании снова сняться в одном фильме

Актёры, которые снимались в блокбастере «Скорость» 1994 года, отметили, что им «определённо нужно поработать, как в старые добрые времена».

«Прежде чем я умру... я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой», - указала Буллок, а Ривз поддержал коллегу.

Ранее Ривз заявил, что считает четвёртую часть истории о киллере Джоне Уике самым сложным фильмом в своей карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

