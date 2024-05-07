Сандра Буллок и Киану Ривз заявили о желании снова сняться в одном фильме
Голливудские звёзды Сандра Буллок и Киану Ривз во время совместной беседы в подкасте 50 MPH заявили, что им следует ещё раз вместе сняться в одном фильме.
Актёры, которые снимались в блокбастере «Скорость» 1994 года, отметили, что им «определённо нужно поработать, как в старые добрые времена».
«Прежде чем я умру... я действительно думаю, что нам с Киану нужно успеть кое-что сделать перед камерой», - указала Буллок, а Ривз поддержал коллегу.
Ранее Ривз заявил, что считает четвёртую часть истории о киллере Джоне Уике самым сложным фильмом в своей карьере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер американский джазовый музыкант Билл Холман
- Петиция с просьбой о вводе войск Запада появилась на сайте президента Украины
- Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и жителями Таджикистана
- Антонину Мартынову приговорили к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери
- Стоимость косметики выросла на 13% с начала года
- В Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу
- Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции «Евровидения»
- Белоруссия проведет проверку с носителями тактического ядерного оружия
- Сандра Буллок и Киану Ривз заявили о желании снова сняться в одном фильме
- СМИ: Дзюба отказался от автоматического продления контракта с «Локомотивом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru