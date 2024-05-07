В Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу
Бразильский футболист Жо, который с 2006 по 2008 год играл за московский ЦСКА и стал чемпионом России, был арестован за неуплату алиментов. Об этом сообщает сообщает Globo.
По данным газеты, 37-летнего форварда, ныне выступающего за команду «Амазонас», задержали в городе Кампинас перед матчем второго дивизиона бразильского чемпионата.
«Ордер на арест был выдан за сравнительно небольшой долг, его уже погасили», — отметил адвокат спортсмена.
Юрист добавил, что подробности процесса не раскрываются, так как в нём участвуют несовершеннолетние. Всего же у Жо восемь детей, из которых шестеро - внебрачные.
Ранее актёр Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru