В Бразилии за неуплату алиментов арестовали чемпиона России по футболу

Бразильский футболист Жо, который с 2006 по 2008 год играл за московский ЦСКА и стал чемпионом России, был арестован за неуплату алиментов. Об этом сообщает сообщает Globo.

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По данным газеты, 37-летнего форварда, ныне выступающего за команду «Амазонас», задержали в городе Кампинас перед матчем второго дивизиона бразильского чемпионата.

«Ордер на арест был выдан за сравнительно небольшой долг, его уже погасили», — отметил адвокат спортсмена.

Юрист добавил, что подробности процесса не раскрываются, так как в нём участвуют несовершеннолетние. Всего же у Жо восемь детей, из которых шестеро - внебрачные.

Ранее актёр Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.millionka.ru
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