Верховный суд утвердил приговор «Пермскому стрелку» Бекмансурову

Пермский краевой суд в декабре 2022 года признал студента виновным по шести пунктам обвинения и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Позже апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменения.

Защита Бекмансурова направила кассационную жалобу в Верховный суд, который её отклонил.

Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла в сентябре 2021 года. Студент первого курса Бекмансуров открыл в вузе стрельбу из ружья. В результате шесть человек погибли, более 40 были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

