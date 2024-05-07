Верховный суд утвердил приговор «Пермскому стрелку» Бекмансурову
Верховный суд РФ отказался смягчать приговор «Пермскому стрелку» Тимуру Бекмансурову, убившему шесть человек в Пермском госуниверситете, сообщает РИА Новости.
Пермский краевой суд в декабре 2022 года признал студента виновным по шести пунктам обвинения и приговорил его к пожизненному лишению свободы. Позже апелляционный суд в Нижнем Новгороде оставил приговор без изменения.
Защита Бекмансурова направила кассационную жалобу в Верховный суд, который её отклонил.
Трагедия в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла в сентябре 2021 года. Студент первого курса Бекмансуров открыл в вузе стрельбу из ружья. В результате шесть человек погибли, более 40 были ранены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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