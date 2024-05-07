Стоимость косметики выросла на 13% с начала года
Стоимость косметики в российских магазинах выросла на 13% в январе-марте 2024 года. Об этом свидетельствует статистика аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
Так, средняя стоимость косметики составила 376 рублей, отмечает «Газета.Ru». Уточняется, что тушь подорожала на 15%, крем для лица - на 9%.
Число покупок косметики за год увеличилось на 2%. В онлайн-магазинах косметику приобретали на 10% чаще, чем в 2023 году.
Ранее стало известно, что баранина подорожает еще на 150-200 рублей за килограмм осенью-зимой, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru