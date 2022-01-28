Суд Нидерландов рассмотрит жалобу музеев Крыма о скифском золоте

Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассационную жалобу музеев Крыма на передачу скифского золота в Киев. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора Восточно-крымского музея-заповедника Татьяну Умрихину.

По ее словам, во время процесса могут потребоваться дополнительные документы, а дата рассмотрения жалобы будет известна позже.

26 октября 2021 года по постановлению апелляционного суда Амстердама коллекцию должны были направить на Украину, после чего, крымские музеи обратились в Верховный суд Нидерландов с кассационной жалобой.

Россия оспорит передачу скифского золота Украине

В феврале 2014 года почти две тысячи артефактов отправили на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это произошло до того, как Крым вошел в состав России. В августе 2014 года представители нидерландского музея решили не передавать экспонаты ни на Украину, ни на полуостров без решения судьи или соглашения между сторонами.

Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что федеральные чиновники практически ничего не сделали для того, чтобы скифское золото осталось в собственности России.

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