Суд Нидерландов рассмотрит жалобу музеев Крыма о скифском золоте

Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассационную жалобу музеев Крыма на передачу скифского золота в Киев. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора Восточно-крымского музея-заповедника Татьяну Умрихину.

По ее словам, во время процесса могут потребоваться дополнительные документы, а дата рассмотрения жалобы будет известна позже.

26 октября 2021 года по постановлению апелляционного суда Амстердама коллекцию должны были направить на Украину, после чего, крымские музеи обратились в Верховный суд Нидерландов с кассационной жалобой.