Суд Нидерландов рассмотрит жалобу музеев Крыма о скифском золоте
Верховный суд Нидерландов рассмотрит кассационную жалобу музеев Крыма на передачу скифского золота в Киев. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на директора Восточно-крымского музея-заповедника Татьяну Умрихину.
По ее словам, во время процесса могут потребоваться дополнительные документы, а дата рассмотрения жалобы будет известна позже.
26 октября 2021 года по постановлению апелляционного суда Амстердама коллекцию должны были направить на Украину, после чего, крымские музеи обратились в Верховный суд Нидерландов с кассационной жалобой.
В феврале 2014 года почти две тысячи артефактов отправили на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. Это произошло до того, как Крым вошел в состав России. В августе 2014 года представители нидерландского музея решили не передавать экспонаты ни на Украину, ни на полуостров без решения судьи или соглашения между сторонами.
Ранее заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что федеральные чиновники практически ничего не сделали для того, чтобы скифское золото осталось в собственности России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Треть жителей планеты поддерживают политику России
- Надаль вышел в финал Australian Open
- В Москве автовладельцев призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада
- В ЛНР заявили о полетах американских самолетов-разведчиков над Украиной
- Самолет из Узбекистана экстренно сел в Екатеринбурге
- На Украине засомневались в дееспособности Зеленского
- В МИД Германии заявили, что вступления Украины в НАТО нет в повестке дня
- Зеленский поблагодарил Байдена за предоставление Украине оружия
- В Санкт-Петербурге задержан главврач клиники, в которой погибли три человека
- Медведев: Нет смысла вводить новый локдаун из-за COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru