Россия оспорит передачу скифского золота Украине
Крымские музеи подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама, по которому коллекция золотых украшений, изготовленных легендарными скифами, передана во владение Украины. Об этом сообщил РИА Новости судебный пресс-секретарь Винсент Хюнтинк.
Теперь вопросами принадлежности музейных предметов, имеющих огромное историческое и культурное достояние, займется Верховный суд королевства. Дата новых слушаний пока не назначена.
Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в случае со скифским золотом современный принцип хранения коллекций уничтожен на корню. Это, ни в какие рамки не укладывается с точки зрения музейной этики мирового уровня, подчеркнул ученый.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Экс-главу управления Росимущества Подмосковья задержали за взятку
- В Германии заявили о готовности включить СП-2 в список санкций
- Мишустин: Сертификат о медотводе от вакцинации будет размещаться на «Госуслугах»
- Минпросвещения разработает детские тарифы интернета
- Песков: Путин и Байден сами определят необходимость нового разговора
- Более 720 жителей Донбасса получили российское гражданство
- Путин почтил память жертв блокады Ленинграда
- Песков позитивно оценил встречу советников лидеров «нормандской четверки» в Париже
- Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос
- «Газпром» заявил, что в европейских хранилищах осталось менее четверти закачанного летом газа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru