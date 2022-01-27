Россия оспорит передачу скифского золота Украине

Крымские музеи подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда Амстердама, по которому коллекция золотых украшений, изготовленных легендарными скифами, передана во владение Украины. Об этом сообщил РИА Новости судебный пресс-секретарь Винсент Хюнтинк.

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Теперь вопросами принадлежности музейных предметов, имеющих огромное историческое и культурное достояние, займется Верховный суд королевства. Дата новых слушаний пока не назначена.

Ранее директор историко-археологического музея-заповедника «Неаполь Скифский», заместитель начальника Альминской экспедиции Юрий Зайцев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что в случае со скифским золотом современный принцип хранения коллекций уничтожен на корню. Это, ни в какие рамки не укладывается с точки зрения музейной этики мирового уровня, подчеркнул ученый.

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ФОТО: РИА Новости
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