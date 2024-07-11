Студентам Щукинского училища будут вручать стипендию имени Ширвиндта

«Труппа театра решила сделать стипендию Ширвиндта в Щукинском училище», — рассказал худрук.

Герасимов отметил, что на стипендию направят средства от продажи билетов на эстрадный спектакль «Планета Ширвиндт», который состоится 19 июля — в день рождения актера.

Кроме того, по словам худрука, 1 октября Театр сатиры откроет новый сезон расширенной версией постановки. В спектакль войдут эстрадные номера Ширвиндта в исполнении известных режиссеров, актеров, певцов, художников.

Ранее Александр Ширвиндт стал лауреатом национальной кинематографической премии «Ника» посмертно, артисту присудили почетную награду за «Честь и достоинство».

