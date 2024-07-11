Студентам Щукинского училища будут вручать стипендию имени Ширвиндта

Столичный Театр сатиры учредит стипендию имени народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта, которую будут вручать учащимся Театрального института имени Б. В. Щукина. Об этом сообщил художественный руководитель театра Евгений Герасимов, пишет ТАСС.

Театр сатиры 1 октября покажет расширенную версию спектакля «Планета Ширвиндт»

«Труппа театра решила сделать стипендию Ширвиндта в Щукинском училище», — рассказал худрук.

Герасимов отметил, что на стипендию направят средства от продажи билетов на эстрадный спектакль «Планета Ширвиндт», который состоится 19 июля — в день рождения актера.

Кроме того, по словам худрука, 1 октября Театр сатиры откроет новый сезон расширенной версией постановки. В спектакль войдут эстрадные номера Ширвиндта в исполнении известных режиссеров, актеров, певцов, художников.

Ранее Александр Ширвиндт стал лауреатом национальной кинематографической премии «Ника» посмертно, артисту присудили почетную награду за «Честь и достоинство».

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ФОТО: РИА Новости
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