Сценаристы «Игра престолов» признались в серьезных ошибках при работе над сериалом
Сценаристы одного из самых популярных сериалов современности «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б.Уайсс признались, что допускали серьезные ошибки в работе над проектом. Как пишет РИА Новости, соответствующее заявление они сделали на кинофестивале в Техасе в ходе встречи с фанатами саги.
Оба автора заявили о том, что допускали серьезные ошибки при написании сценария, а также подборе актеров, общении с художниками по костюмам. Уайсс, в частности, назвал их работу "опытом учебы в очень дорогой кинематографической школе".
Как отмечает агентство, ранее авторы сериала старались избегать ответов на критику фанатов. Напомним, последняя серия «Игры престолов» вызвала бурное негодование многих поклонников сериала. По их мнению, финал испортил весь сериал.
«Игра престолов» («Game of Thrones») — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Реймонда Ричарда Мартина. Сериал получил 32 номинации американской телевизионной премии «Эмми»., побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».
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