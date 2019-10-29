Сценаристы «Игра престолов» признались в серьезных ошибках при работе над сериалом

Оба автора заявили о том, что допускали серьезные ошибки при написании сценария, а также подборе актеров, общении с художниками по костюмам. Уайсс, в частности, назвал их работу "опытом учебы в очень дорогой кинематографической школе".

Как отмечает агентство, ранее авторы сериала старались избегать ответов на критику фанатов. Напомним, последняя серия «Игры престолов» вызвала бурное негодование многих поклонников сериала. По их мнению, финал испортил весь сериал.

«Игра престолов» («Game of Thrones») — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Реймонда Ричарда Мартина. Сериал получил 32 номинации американской телевизионной премии «Эмми»., побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».



