Культура
«Игра престолов» («Game of Thrones») — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Реймонда Ричарда Мартина.
«Игра престолов» получила рекордное количество номинаций на «Эмми»
16 июля23:20
В Лос-Анджелесе объявили номинантов американской телевизионной премии «Эмми».
«Игра Престолов» получила 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».
Лидерами по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58), сообщает «Интерфакс».
«Игра престолов» («Game of Thrones») — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Реймонда Ричарда Мартина.
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