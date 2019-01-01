Культура

«Игра престолов» получила рекордное количество номинаций на «Эмми»

16 июля23:20

В Лос-Анджелесе объявили номинантов американской телевизионной премии «Эмми».

«Игра Престолов» получила 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».

Лидерами по общему количеству номинаций среди стриминговых сервисов стали HBO (137), Netflix (117) и NBC (58), сообщает «Интерфакс».

«Игра престолов» («Game of Thrones») — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Реймонда Ричарда Мартина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:Игра Престолов