Эколог назвал страшилкой заявления о ядовитых дождях
При этом производство ядохимикатов стоит ограничить, сказал НСН Андрей Пешков.
Опасность трифторукусной кислоты в атмосфере преувеличена, однако ограничить производство ядохимикатов все же стоит. Об этом НСН заявил заслуженный эколог Андрей Пешков.
Ученые фиксируют все более высокие концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) в осадках — от дождя и снега до талой воды в Арктике. Этот синтетический компонент, относимый к группе «вечных химикатов», попадает в окружающую среду через промышленное производство, утечки хладагентов, распад некоторых пестицидов и даже применение анестетиков. Об этом сообщается в публикации журнала Nature. Ученые предупреждают: даже если TFA окажется относительно безопасной для человека, ее неуклонное накопление в природе может привести к долгосрочным экологическим последствиям. Пешков назвал разговоры об опасности TFA сильно преувеличенными.
«Раньше не было химико-технических возможностей определять содержание химических соединений в окружающей среде и в биологических материалах с такой частотой и детализацией. В течение последних лет 20-25 есть тенденция спекулировать на экологических проблемах и факторах. Яркими примерами таких авантюр является легенда о разрушении озонового слоя, а также климатическая афера, на которой очень многие пытаются заработать. Это тенденция наблюдается все сильнее и сильнее. Началось это с компании DuPont, которая первой проинвестировала экологический аларм, наняв Greenpeace, WWF и так далее. Надо не только слепо верить тому страшному, о чем нам пытаются рассказать, но и быть более-менее грамотными и рассматривать вопросы с различных точек зрения», — сказал Пешков.
Вместе с тем собеседник НСН призвал ограничить производство ядохимикатов.
«Безусловно, надо ограничивать производство ядохимикатов и ксенобиотиков, к которым относятся стойкие органические загрязнители, например, диоксины и фураны, тяжелых солей тяжелых металлов, которые являются биоаккумулятивными, накапливаются и вредят организмам. Надо ограничивать безудержную деятельность человека, направленную на извлечение прибыли с бездумным нанесением вреда окружающей среде. Так, сейчас фактически загублена среда обитания в Китае, в Европе пытаются этот процесс повернуть вспять. Надо понимать физику в природе, взаимоотношения человека с природой и хорошо понимать, что движет организациями, которые занимаются пропагандой», — подытожил он.
Ранее завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов заявил, что Каспийское море продолжит мелеть из-за климатических изменений, которые сложно прогнозировать и контролировать, человеческий фактор в этом случае оказывает минимальное воздействие.
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