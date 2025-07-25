«Раньше не было химико-технических возможностей определять содержание химических соединений в окружающей среде и в биологических материалах с такой частотой и детализацией. В течение последних лет 20-25 есть тенденция спекулировать на экологических проблемах и факторах. Яркими примерами таких авантюр является легенда о разрушении озонового слоя, а также климатическая афера, на которой очень многие пытаются заработать. Это тенденция наблюдается все сильнее и сильнее. Началось это с компании DuPont, которая первой проинвестировала экологический аларм, наняв Greenpeace, WWF и так далее. Надо не только слепо верить тому страшному, о чем нам пытаются рассказать, но и быть более-менее грамотными и рассматривать вопросы с различных точек зрения», — сказал Пешков.

Вместе с тем собеседник НСН призвал ограничить производство ядохимикатов.

«Безусловно, надо ограничивать производство ядохимикатов и ксенобиотиков, к которым относятся стойкие органические загрязнители, например, диоксины и фураны, тяжелых солей тяжелых металлов, которые являются биоаккумулятивными, накапливаются и вредят организмам. Надо ограничивать безудержную деятельность человека, направленную на извлечение прибыли с бездумным нанесением вреда окружающей среде. Так, сейчас фактически загублена среда обитания в Китае, в Европе пытаются этот процесс повернуть вспять. Надо понимать физику в природе, взаимоотношения человека с природой и хорошо понимать, что движет организациями, которые занимаются пропагандой», — подытожил он.

Ранее завлабораторией Института водных проблем РАН, гидролог Михаил Болгов заявил, что Каспийское море продолжит мелеть из-за климатических изменений, которые сложно прогнозировать и контролировать, человеческий фактор в этом случае оказывает минимальное воздействие.

